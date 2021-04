Il Giornale attacca Ceferin: "Capopolo di ipocriti e codardi. Minacce da regime"

Duro attacco questa mattina in edicola da parte de Il Giornale ad Aleksander Ceferin. Il quotidiano sottolinea come Andrea Agnelli sia "l'orso del tiro a segno, il bersaglio facile", mentre il presidente Uefa è "il capopopolo di questo corteo di ipocriti e codardi, lo seguono Jean Michel Aulas, presidente del Lione, e Zibi Boniek". Le colpe di Agnelli - rincara la dose Il Giornale - sono quelle di essere presidente della Juventus, club già bollato dal doping alla corruzione, e porta il cognome più fascinoso e fastidioso di questo Pese abitato invece da imprenditori e politici amabili e trasparenti. La vicenda è miserabile e sorprende anche come non ci siano notizie di Scaroni e Zhang. Ceferin attacca e minaccia ritorsioni nei confronti dei ribelli, ma ha un senso del regime più che del dialogo. Mentre Ceferin si è aumentato lo stipendio, il gruppo dei ricchi farisei adesso, dopo aver addossato tutte le colpe ad Agnelli, dovranno chiedere aiuto allo Stato e alle banche.