Il Giornale: "Variante Delta, Euro-suicidio per non cambiare uno stadio"

vedi letture

Il Giornale, questa mattina in edicola, sceglie di dedicare la sua prima pagina allo spauracchio anche per l'Europeo rappresentato dalla variante Delta del Coronavirus che si è diffusa principalmente in Inghilterra. "Euro-suicidio per non cambiare uno stadio" il titolo d'apertura di oggi.