Il Mattino: "Amici e scherzi. Gattuso e Pirlo come Bud Spencer e Terence Hill"

vedi letture

Juventus-Napoli è Pirlo contro Gattuso: "Ma anche Pirlo e Gattuso - si legge su Il Mattino -, perché prima di essere i due protagonisti in panchina della sfida di stasera, Andrea e Rino sono soprattutto amici e sono stati compagni di squadra, nel Milan così come in Nazionale". Sempre insieme, dall'Under 15 al Mondiale di Berlino, che per entrambi rappresenta il punto più alto della carriera da calciatore. Vittima degli scherzi architettati dall'amico Pirlo, Gattuso ha raccontato scherzosamente: "Gli ho dato più cinquine io che Bud Spencer a Terence Hill". Stasera si ritroveranno da avversari, e solo uno potrà sollevare il primo trofeo della stagione "facendo, anche questa volta, un piccolo grande scherzo all'amico-nemico per una sera".