Il Mattino: "Il sindaco di Certaldo: 'I segreti di Spalletti. A Napoli farà bene'"

"Il sindaco di Certaldo: 'I segreti di Spalletti, la sua forza qui in paese. A Napoli farà bene'" scrive Il Mattino oggi in edicola. Intervista al numero uno di Certaldo, paese di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli. Il sindaco racconta: "Uomo della nostra comunità, non si risparmia mai per noi. Non fa il vip, facile vederlo al ristorante o alle sagre, partecipò anche ai 100 anni di vita del nostro club".