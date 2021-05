Il Mattino: "Napoli, fine ciclo dopo l'addio di Gattuso. Tanti giocatori in partenza"

vedi letture

Situazione non facile in casa Napoli. Il Mattino nell'edizione odierna riporta come a luglio la squadra sarà rivoluzionata perché De Laurentiis non vorrà lasciare al nuovo tecnico lo stesso gruppo in pieno idillio con Gattuso come successe ad Ancelotti con Sarri tre anni fa. Gli azzurri sono una famiglia felice che però sta per salutare la sua guida ed insieme a lui lasceranno molte pedine: Hysaj, Maksimovic, ma anche uno o due big. Tra Fabian Ruiz, Koulibaly, Zielinski, Lozano, Di Lorenzo e Osimhen solo il nigeriano è incedibile. De Laurentiis vive un periodo nel quale i rapporti con Gattuso sono complicati e dunque una permanenza del tecnico subordinata ad una proposta di rinnovo è difficile da immaginare.