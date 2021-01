Il Mattino: "Osimhen si scusa, a Ringhio non basta"

Lettera sui social di Victor Osimhen, per scusarsi dopo la positività, ma Il Mattino titola: "Osimhen si scusa, a Ringhio non basta". Si è scusato con la società, con i compagni e con i tifosi. Ma mister Gattuso ribadisce: "Marcello Lippi quando lo facevo arrabbiare mi diceva sempre che dovevo bollire nel mio brodo. E ora lui deve bollire nel suo brodo. Siamo in due ad aver fatto una figuraccia con la società, appena lo vedrà gli dirò quello che penso. Ma bisogna aspettare per rivederlo come prima perché non è al 100%. Pagherà quello che deve pagare". Un primo richiamo gli è arrivato telefonicamente da Giuntoli, Gattuso si farà sentire quando lo vedrà a Castelvolturno. Finora nessuna multa è arrivata: la società sta valutando e prenderà la decisione sulla sanzione e sulla relativa entità economica.