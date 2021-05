Il Mattino sul Napoli: "L'ultimo Ringhio per tornare in Champions"

"L'ultimo Ringhio per tornare in Champions". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Impegno esterno per il Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo al "Maradona" contro l'Hellas di Ivan Juric per giocarsi un posto nella prossima Champions League. Ai partenopei basta una vittoria per centrare la qualificazione.