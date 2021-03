Il Messaggero: "Caicedo salva la Lazio: entra nel finale e decide la partita"

"Caicedo salva la Lazio: entra nel finale e decide la partita". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento alla vittoria della Lazio ieri pomeriggio contro il Crotone. Una vittoria non facile, con il risultato bloccato sul 2-2 fino a cinque minuti dalla fine quando a pensarci come sempre è stato Felipe Caicedo. Una Lazio che, con Milinkovic Savic prima e Luis Alberto poi era riuscita a passare in vantaggio per due volte, recuperata sempre dalla doppietta di Simy. Alla fine, come sempre, la zampata vincente ce l'ha messa l'ecuadoriano.