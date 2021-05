Il Messaggero: "Lazio, stasera il Parma ma la testa è già al derby con la Roma"

vedi letture

"E' al derby la testa". Esordisce così Il Messaggero al suo interno sulla Lazio in edicola questa mattina. Inzaghi rispolvera Strakosha in porta dopo 4 mesi e si affida alla cabala per la Champions League: "Abbiamo l'obbligo di provarci". Con Immobile giocherà Muriqi davanti, mentre a far paura è anche il precedente del 2019 con il Chievo già in B che espugnò l'Olimpico e tolse la Champions ai biancocelesti. A centrocampo ci sarà Parolo al posto dell'infortunato Milinkovic, Cataldi sostituirà lo squalificato Leiva, Fares farà riposare Lulic e Patric invece Marusic in difesa.