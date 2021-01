Il Messaggero: "Lazio, una bestemmia potrebbe costare a Inzaghi il match contro l'Inter"

Inzaghi finisce sotto inchiesta. La procura federale ha messo nel mirino il tecnico della Lazio per aver bestemmiato e ora rischia di essere squalificato. L'episodio che riguarda Inzaghi è avvenuto durante la sfida di campionato col Sassuolo del 24 gennaio, vinta per 2-1. L'indagine è stata chiusa ieri con deferimento del tecnico. L'avvocato si è già mosso per il patteggiamento, anche per evitare la pena più alta, che Inzaghi dovrà accettare entro lunedì. Probabile che il tecnico faccia seguo all'esempio di Liverani, accordandosi per una giornata di squalifica contro le due richieste dalla procura. Se il giudizio si allungasse a rischio c'è anche la gara con l'Inter. A scriverlo è Il Messaggero.