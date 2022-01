Il Messaggero: "Lazio, una passeggiata con la Salernitana, ma Lazzari insulta Sarri"

Vittoria esterna per la Lazio. Contro una Salernitana decimata dalle positività, la squadra di Maurizio Sarri si è imposta per 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e al gol finale di Lazzari. Polemiche però dall'esterno biancoceleste che dopo la rete ha gettato la maglia verso il suo tecnico. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, una passeggiata con la Salernitana grazie a un super Immobile ma Lazzari insulta Sarri".