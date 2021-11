Il Messaggero: "Roma: stanchi, scontenti e fuori ruolo: l'orchestra ha smesso di suonare"

Qualche muso lungo, inevitabilmente c'è, ma lo spogliatoio è solido, scrive Il Messaggero in riferimento alla Roma. Gli sconcenti ci sono e sono coloro che negli ultimi tempi sono stati messi ai margini, i vari Reynolds, Diawara, Villar e Mayoral e in buona parte Kumbulla. Mou si è assunto le proprie responsabilità ed è andato avanti con i soliti, tirando la corda con qualcuno, arrivato un po' esausto al tramonto di questa seconda parte di stagione. L'attacco anemico non ha un solo colpevole. Tammy è partito col botto, poi si è involuto: gioca spalle alla porta, fa Dzeko senza esserlo. Zaniolo non si sblocca, ha perso lo spunto finale. Per Vereutot e Mkhitaryan ci sono anche problemi tattici, di ruolo.