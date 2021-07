Il Messaggero sulla Lazio: "Sarri in arrivo. Preso Felipe. Un regalo a costo zero"

vedi letture

"Sarri in arrivo. Preso Felipe. Un regalo a costo zero" scrive Il Messaggero sulla Lazio. L'attesa è finita: tra due giorni arriva Maurizio Sarri. Subito due regali per lui: arriva Felipe Anderson, fatta anche per Hysaj. E i tifosi intanto non stanno più nella pelle e non vedono l'ora che arrivi lo sbarco del comandante e inizi a creare la sua Lazio, una squadra organizzata, con idee ben precise, eccentrica e votata all'attacco.