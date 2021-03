Il Messaggero: "Una app riapre l'Olimpico. La Figc lancia "Mitiga" per i tifosi all'Europeo"

Una app spalanca le porte - si fa per dire - agli assembramenti. Lo scrive Il Messaggero, che sottolinea come entro la fine della settimana verranno illustrate le modalità di questa app, di nome Mitiga, il cui scopo è consentire l'accesso ad eventi, sportivo e non (concerti, discoteche), permettendo l'ingresso solo a persone che si sono sottoposte a vaccino o a un test (tampone o sierologico) per individuare la presenza di Sars-Cov2 in un arco temporale prestabilito, si parla di 48 ore precedenti all'evento in questione. Dentro lo stadio dovrà essere garantito comunque il distanziamento e l'uso della mascherina. La Figc, che ha già ottenuto l'ok di massima dal Governo, è pronta anche ad allargare a più di venticinquemila la portata dell'Olimpico.