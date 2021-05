Il Secolo XIX: "Genoa, Ballardini può restare ma Marroccu dovrà fare da mediatore"

vedi letture

Il contratto che lega Davide Ballardini al Genoa prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza, e sebbene il feeling con Preziosi non sia particolarmente forte, l'intenzione sembra essere quella di andare avanti insieme. Toccherà soprattutto a Marroccu mediare, evidenzia oggi Il Secolo XIX, che spiega come, nella costruzione della squadra, si dovrà evitare ogni tipo di compromesso. La rosa andrà in ogni modo rivoluzionata (sono ben 15 i giocatori in scadenza o a fine prestito), e uno dei primi punti su cui si dovrà discutere sarà il tipo di modulo, rispetto al quale Ballardini ha ampiamente dimostrato di non avere pregiudiziali. In attacco, infine, l'idea è tenere sia Destro che Shomurodov.