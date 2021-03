Il Secolo XIX: "Il Covid colpisce la Samp. Letica positivo e tre giocatori out per precauzione"

L'incubo Covid colpisce in casa Sampdoria: "Letica positivo e tre giocatori out per precauzione" scrive Il Secolo XIX. Il terzo portiere positivo al Covid, Damsgaard, Thorsby e Askildsen sono stati mandati a casa a scopo precauzionale. Ieri nuovo giro di tamponi e oggi si avranno i risultati: c'è una comprensibile preoccupazione in casa doriana. Thorsby aveva preso parte alla rifinitura pre-derby, gli altri due invece non si sono mossi dalle loro camere dell'AC Hotel. La decisione di mandare i tre a casa, a scopo precauzionale, è stata presa dallo staff medico insieme a Ranieri e alla società.