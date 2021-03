Il Secolo XIX in apertura: "L'addio di Prandelli e l'ombra cresciuta tra lui e il calcio"

"L'addio di Prandelli e l'ombra cresciuta tra lui e il calcio", titola questa mattina di spalla Il Secolo XIX, che si occupa delle dimissioni rassegnate ieri dall'ormai ex allenatore della Fiorentina. Il tecnico bresciano ha motivato la sua scelta in una lettera, rivelando di non riconoscersi più nel mondo del calcio di oggi: "Soltanto Cesare Prandelli conosce l'ombra che ha dentro - si legge in apertura sul quotidiano, che fa riferimento ad un altro passaggio della lettera -. Eppure a molti può essere capitato di incontrarla".