Il Secolo XIX: "La partita del Genoa dura 32 secondi. Testa già al derby"

vedi letture

"La partita del Genoa dura 32 secondi. Testa già al derby", titola stamane Il Secolo XIX. Basta poco per capire come la testa del Genoa non sia pronta ad affrontare l'Inter, con il derby a pochi giorni di distanza. Trenta secondi e l'Inter è già avanti con Lukaku quando ancora il Genoa sta cercando di capire come il turnover di Ballardini possa incidere sul suo gioco. Inutile girarci intorno, il derby di mercoledì ha inciso nelle scelte del tecnico. Il dominio dell'Inter è nitido, con tanti tiri in porta, ma fino all'ora di gioco i rossoblu reggono, con una grande prestazione di Perin. Poi prima Darmian e poi Sanchez chiudono la pratica, ma contro l'Inter ci può stare. Ora testa alla Sampdoria.