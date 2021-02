Il Secolo XIX: "La Samp stende la Fiorentina: Keita e Quagliarella decisivi"

"La Samp stende la Fiorentina: Keita e Quagliarella decisivi", titola stamane Il Secolo XIX. Grande vittoria della Sampdoria, che vola a quota 30 in classifica dopo essersi imposta per due a uno sulla Fiorentina grazie alle reti di Quagliarella e Keita Balde. In mezzo il pareggio di Vlahovic, che non basta ai viola per strappare un punto a Marassi. Blucerchiati che volano nella parte sinistra della classifica e si avvicinano alla quota salvezza.