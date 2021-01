Il Secolo XIX: "Ok in Lega ai fondi e aiuto-Covid. Ci sono 157 milioni per i club liguri"

"Ok in Lega ai fondi e aiuto-Covid. Ci sono 157 milioni per i club liguri" scrive Il Secolo XIX in edicola quest'oggi. Ingresso dei fondi in Lega. Ecco quanto entrerà nelle casse oltre ai diritti tv, a patto di restare in A. Un miliardo e 250 milioni di "fee" d'ingresso da dividere tra le 20 società (in base al posizionamento medio delle ultime tre stagioni, secondo la Lotti-Melandri), un contributo collettivo di altri 150 milioni per la crisi Covid, il resto destinato alla stabilizzazione dei futuri diritti tivù: nella ripartizione il Doria è a circa 62, il Genoa a 58 e lo Spezia a 37 milioni di euro.