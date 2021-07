La Gazzetta dello Sport: "Inter, in settimana si decide il futuro di Oriali. C'è aria di addio"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter e al futuro di Gabriele Oriali. Entro la fine della settimana il first technical manager parlerà con Marotta e deciderà se restare o meno dopo l'addio di Conte. Con l'ex tecnico era l'unico riferimento dentro il centro sportivo, mentre ora è da capire se troveranno, lui e Marotta, la sintonia per proseguire insieme. La sensazione è che si vada verso una separazione, ma in tal caso non è detto che si cerchi un sostituto, malgrado le voci su Riccardo Ferri. Più probabile che il vuoto venga colmato dagli stessi dirigenti nerazzurri, ovvero Marotta e Ausilio.