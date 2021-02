La Gazzetta dello Sport: "Milan, l'esclusione di Hauge dall'Europa fa discutere ma il futuro è suo"

Il taglio dalla lista UEFA di Hauge, reso necessario dai vincoli numerici imposti per le competizioni internazionali, non è passato inosservato in casa Milan: "Lasciarlo fuori non è stato semplice - scrive La Gazzetta dello Sport -. Perché Jens Petter Hauge è un giocatore che ha impressionato il Milan". L'affare con il Bodoe Glimt si chiuse in fretta, "come si addice a un colpo di fulmine in piena regola". Nelle scorse settimane era stato chiesto in prestito da Bayer Leverkusen e Southampton, offerte che il Milan ha subito rispedito al mittente. Il club di Elliott sapeva da giorni che c'era la possibilità che restasse fuori dalla lista europea, per motivi burocratici prima che tecnici, ma ovviamente nessuno in casa rossonera si è mai pentito dell'investimento fatto. E, per quanto dolorosa sia questa esclusione, il norvegese potrebbe avere in questo modo più spazio in campionato.