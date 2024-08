La Stampa: "La Juve attende Koopmeiners e tratta tre esterni: priorità Nico"

Sulle colonne de La Stampa si analizza il calciomercato della Juventus. Al momento la rosa è cortissima. Thiago Motta aspetta le risorse promesse.

Soprattutto alla voce esterni offensivi. Il ds Giuntoli da tempo sta lavorando su più tavoli per avere almeno due nuovi attaccanti e spera anche di prendere il terzo: la priorità è sempre Nico Gonzalez, ieri nuovi contatti con la Fiorentina per avvicinare le parti inserendo Kostic, mentre la Juve punta ad avere in prestito sia Francisco Conceiçao dal Porto che Jadon Sancho dal Manchester United. Dipenderà molto da come si chiuderà la trattativa con i viola per Gonzalez e quella con l'Atalanta per Koopmeiners (affare blindato) ma Conceiçao e Sancho sono due obiettivi sensibili e i dirigenti bianconeri stanno cercando di mettere le ali alla Juve di Motta.