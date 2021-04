La Stampa: "Pirlo chiede aiuto a Ronaldo. Il suo aiuto per salvare la Juve"

La Stampa si sofferma sul momento della Juventus: "Pirlo chiede aiuto a Ronaldo. Il suo aiuto per salvare la Juve". In bilico c'è il futuro di tanti, compreso quello di Cristiano Ronaldo. La Juve vorrebbe evitare l'incubo di una stagione senza Champions League e Pirlo si aggrappa a CR7. Il portoghese sta vivendo un momento non particolarmente brillante: 2 gol ad aprile, non accadeva dal 2006 quando vestiva la maglia del Manchester United. Domenica contro l'Udinese il test verità per la Juve ma anche per Ronaldo.