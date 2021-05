La Stampa: "Toro salvo, Sirigu un gigante all'Olimpico. E Immobile attacca Cairo"

"Toro salvo, Sirigu un gigante all'Olimpico. E Immobile attacca Cairo", scrive oggi La Stampa. E' stata una stagione che lascerà il segno e che ha attraversato ogni tipo di sentimento, quella granata. Per il Toro c'è stata anche la paura di trovarsi allo spareggio di domenica con il Benevento. Non sarà così perchè nel duello più scivoloso è emerso un gigante, Sirigu, che ha blindato la porta granata. E così la Lazio sbatte due volte sul palo, prima con Immobile sul rigore poi con Lazzari al 95'. Una stagione strana, senza logica, non poteva che terminare così. Con un finale al veleno, con Immobile che attacca Cairo: "Mi ha raggiunto al termine della gara rivolgendomi gravi accuse. Mi ha dato la colpa di aver giocato con il sangue negli occhi ed è arrivato persino a dirmi che all'andata ho giocato positivo al Covid. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di consacrarmi al Toro, ma tutti sanno chi sono: un uomo rispettoso delle regole e dei principi di lealtà sportiva".