Libero: "Inter, la pace tra Conte e Marotta è la chiave dello Scudetto"

vedi letture

Dalle schermaglie verbali di qualche mese fa alla grande sinergia di oggi tra Conte e la dirigenza nerazzurra, in casa Inter si è capovolto il mondo in poco tempo. Il paradosso - si legge in un articolo a firma Fabrizio Biasin pubblicato oggi da Libero - è quello di un club che a gennaio ha confessato al mondo tutte le sue debolezze (i problemi gestionali della famiglia Zhang e il mercato bloccato), ma che ha saputo trovare la formula per fare andare tutti i pezzi al loro posto. I giocatori si sono "scordati" dei loro stipendi, anteponendogli l'obiettivo Scudetto, e Marotta e Ausilio hanno protetto la squadra dalla tempesta mediatica. A quel punto Conte è tornato ad essere l'allenatore che Marotta conosceva fin dai tempi della Juve, e il dirigente è tornato ad essere il punto di riferimento del tecnico leccese.