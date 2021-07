Tuttosport: "Atalanta, è Boga la prima scelta se parte Ilicic"

vedi letture

"Atalanta, è Boga la prima scelta se parte Ilicic", scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Dopo l'arrivo di Musso, l'Atalanta è in una fase di attesa. Il centrocampista olandese Koopmelners è sempre da monitorare, mentre in attacco sarà inserito un nuovo elemento, con le caratteristiche di Boga, solo in caso di partenza di Ilicic. Lo sloveno sin dal primo giorno si è presentato a Zingonia con lo spirito giusto. Ad oggi non ci sono offerte né per lui né per Gollini, ma se per il portiere la partenza è tanto scontata quanto auspicabile, per il trequartista il discorso è diverso. Davanti la Dea è coperta e per fare entrare un elemento come Boga senza creare sovraffollamento dovrebbe prima uscire proprio lo sloveno. Tutto ancora in divenire dunque.