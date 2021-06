Tuttosport in apertura sull'Italia di Mancini: "Vi vogliamo così"

"Vi vogliamo così" scrive Tuttosport in apertura sull'Italia di Mancini che oggi inaugurerà l'Europeo di calcio 2021. Una foto campeggia in prima pagina ed è quella degli azzurri in festa, dopo un gol. Ci sono Chiellini, il capitano, ma anche Insigne, Barella, Emerson Palmieri e Jorginho. Oggi alle 21 il fischio d'inizio di Italia-Turchia che darà il via anche all'Europeo itinerante. Ci sarà anche il ritorno del pubblico con circa 15mila spettatori presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma.