Tuttosport in apertura sulla Juve, Agnelli e CR7: "Sotto tiro!"

Juve protagonista sull'apertura odierna di Tuttosport, che titola in prima pagina: "Sotto tiro!". Ronaldo - evidenzia il quotidiano - è in discussione per le ultime prestazioni, mentre il presidente dell'UEFA Ceferin muove nuove accuse ad Andrea Agnelli: "Meglio ingenuo che bugiardo". Con lui anche Aulas ("imbrogliato") e Valdano ("ha tradito 200 squadre").

I posticipi - Spazio in taglio alto alle gare di Serie A che si sono disputate ieri: "Dea sciupona. Napoli, che show!". L'Atalanta dà spettacolo a Roma: passa con Malinovskyi, spreca, rimane in dieci e subisce il pari di Cristante. I nerazzurri falliscono l'assalto al secondo posto e vedono avvicinarsi il Napoli, che ha travolto con una cinquina la Lazio al Maradona.

Inter - "Conte: 'Voglio chiarezza'", si legge invece di spalla. A -8 dallo Scudetto, il tecnico esce allo scoperto e chiede quali siano i piani di Suning. Il rischio è quello di un mercato a costo zero, con la possibilità che venga ceduto un big.

Milan - Poco più in basso il quotidiano titola: "Ibra 2022, energia per l'Europa". Ufficiale il rinnovo dello svedese, che guadagnerà sette milioni netti per un altro anno: "La saga continua, questo club mi fa stare bene. Resto qui a vita", le sue parole.

Torino - Sempre di spalla si legge: "Col Napoli riecco Sirigu!". Recupero chiave per la corsa salvezza dei granata: il portiere torna negativo ed è a disposizione di Nicola. Oggi le visite, poi l'allenamento con la squadra.