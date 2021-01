Tuttosport: "Inter, Conte pensa solo allo scudetto ma il futuro è in bilico"

"Inter, Conte pensa solo allo scudetto ma il futuro è in bilico", titola stamane Tuttosport. Il tecnico nerazzurro è di fatto entrato nell'ultimo anno e mezzo del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. E' difficile in questo momento studiare una programmazione a lungo termine e lo stesso Conte non ha intenzione, adesso, di scrutare l'orizzonte: in estate si tireranno le somme e sarà quello il momento dei confronti, anche sulla base di quelli che saranno i risultati raggiunti e le concrete prospettive, anche economiche, del progetto. Ma pensare che Conte possa cominciare la prossima stagione con un contratto in scadenza è alquanto improbabile, ma al momento non ci sono stati segnali di manovre per un rinnovo.