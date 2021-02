Tuttosport: "Inter, senza scudetto il flop è totale. Conte costretto a vincere"

"Inter, senza scudetto il flop è totale. Conte costretto a vincere". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani dedica ai nerazzurri. Per Conte l'ultimo obiettivo alla portata rimane la Serie A, unica via per salvare una stagione da un flop importante. La sola qualificazione alla Champions League, importantissima a livello economico, non può bastare. Conte, per ora, respinge lo scenario peggiore e, né lui, né il club, hanno mai indicato lo scudetto come obiettivo principale proprio in virtù dei problemi della proprietà, ma non ci si può nascondere. Ora Conte deve pensare solo al campionato e raggiungere l'obiettivo in questi tre mesi e mezzo.