Tuttosport: "Juve, nessuna resa dei conti con Pirlo ma la Champions è un obbligo"

Secondo Tuttosport, il feeling tra Pirlo e Agnelli non ha subito intaccature consistenti dopo il tonfo contro il Benevento. La botta è stata tremenda, tuttavia alla Continassa non è andato in scena alcun confronto tra le alte sfere del club. Serve una scossa da parte dell'allenatore, una sterzata soprattutto dal punto di vista motivazionale. I troppi blackout tengono desta l'attenzione della società, che adesso insegue l'obiettivo di normalizzare la situazione, perché l'ambizione quarto posto Champions è troppo importante per le strategie future. L'accesso all'ex Coppa dei Campioni dev'essere percepito come un obbligo da tutti, calciatori e non. Meglio che Pirlo provi a cambiare la Juventus prima che sia troppo tardi e che la Juve cambi lui.