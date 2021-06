Tuttosport: "Lautaro-Atletico: l'Inter alza le barricate e non fa sconti"

Tuttosport si sofferma sul futuro di Lautaro Martinez, uno dei più corteggiati: "Lautaro-Atletico: l'Inter alza le barricate e non fa sconti". I nerazzurri vogliono chiudere il mercato con un saldo in attivo tra i 100 e i 120 milioni di euro. In vendita c'è Hakimi, che è considerato un top player, e come tale andrà venduto (80 milioni il prezzo) ed entro il 30 giugno, per dare una spinta al bilancio. Mentre Lautaro Martinez, corteggiato dall'Atletico Madrid, non è in vendita. E il club lo ha ribadito anche ieri a Simone Inzaghi. L'Inter non ha fretta, potrebbe bastare anche la sola cessione di Hakimi, e per questo non intende ascoltare proposte e non intende fare sconti per Lautaro. Se poi il giocatore dovesse chiedere di andar via, allora l'Inter inizierebbe ad ascoltare offerte, ma solo dai 90 milioni in su.