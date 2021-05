Tuttosport sui play off di Serie C: "Juve provaci. L'Alessandria punta la B con grinta"

Spazio ai play off e ai play out di Serie C, con attenzione particolare al Girone A, su Tuttosport in edicola che apre con la Juventus U23: "Juve, riprovaci! I playoff dei bianconeri iniziano domenica in trasferta contro la Pro Patria che ha chiuso al quinto posto. Zauli deve valutare le condizioni dei singoli, soprattutto quelle di Alcibiade". "Pro Patria in emergenza. Ma Javorcic ci crede. I tigrotti vogliono continuare a sognare" è invece il titolo per gli avversari della squadra torinese. Poi spazio all'Alessandria che "insegue la Serie B con grinta e determinazione" con le parole del presidente Di Mari: "Abbiamo grande fiducia. Coppa Italia senza C: imbarazzante".

Per quanto riguarda invece il resto punto sulla situazione in casa Novara dove "il futuro è un'incognita! Oggi il rompete le righe. Lunedì Pavanati risponde sull'acquisto del club", .