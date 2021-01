Tuttosport: "Torino, Cairo accontenta Nicola: Sanabria è il primo colpo"

Tonny Sanabria è il primo rinforzo del Torino in questo mercato invernale. Cairo ha così accontentato Nicola, che aveva messo il centravanti (prelevato dal Betis) in cima alla lista dei suoi desideri: "La trattativa si è sbloccata martedì notte - spiega Tuttosport -, quando Vagnati ha alzato l'offerta di 500 mila euro. E a quel punto l'attaccante ha forzato la mano ai suoi dirigenti affinché l'operazione si potesse chiudere". Gli spagnoli hanno provato a trattenerlo, proponendogli un rinnovo di contratto. Di fronte al suo rifiuto sono stati costretti a cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quella che inizialmente speravano di incassare: "Erano partiti da 20 milioni ma poi, vista anche la ferma volontà del giocatore, sono scesi a dieci per poi calare ancora e arrivare a 7,5. Tra un anno avrebbero d'altronde rischiato di perderlo a parametro zero".