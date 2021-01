Tuttosport: "Torino-Fiorentina, Di Bello da 3 in pagella. Non ne azzecca una"

Tuttosport boccia in maniera inequivocabile l'arbitro Di Bello. "Torino-Fiorentina, Di Bello da 3 in pagella. Non ne azzecca una" scrive il quotidiano assegnando un 3 in pagella all'arbitro brindisino. "Ignora la mano di Dragowski che fa sprofondare Lukic e si dimentica dell’esistenza del Var. Poco dopo ignora un altro possibile rigore ai danni di Belotti. Poi si limita ad ammonire Castrovilli, prima di essere corretto. E infine esagera quando sventola il rosso a Milenkovic. Sbaglia un sacco di altre valutazioni, sotto gli occhi del designatore Rizzoli non ne azzecca una" la pagella per Di Bello.