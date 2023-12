Tuttosport: "Torino, Radonjic allontanato: altre scintille con Juric. Si va verso l'addio a gennaio"

"Torino, Radonjic allontanato: altre scintille con Juric. Si va verso l'addio a gennaio" scrive Tuttosport. Nuove scintille durante l'ultimo allenamento tra Ivan Juric e Nemanja Radonjic: il tecnico granata deciderà solo stamane dopo la rifinitura se portarlo in panchina o estrometterlo nuovamente, come successe prima del derby con la Juventus. Adesso il cerino è in mano al Torino ma un addio a gennaio appare la strada più percorribile. "Bisognava cercarlo per davvero col lanternino uno così, per trovarlo (un anno e mezzo fa), e poi essere pure contenti di pagare 2 milioni, per acquistarlo.

Senza parlare dello stipendio, altri 2 milioni lordi abbondanti a stagione. E fino al 2025: un trionfo. Si corre verso un addio cercato a gennaio, insomma. Per Juric, uno come Radonjic può anche venir spedito su Marte", scrive il quotidiano.