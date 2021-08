Tuttosport: "Toro, in difesa non solo Caldara. Piace anche German Pezzella"

Il Torino continua ad andare alla ricerca di un difensore. Dopo Gunter, Walukiewicz e Tressoldi, idee tutte sfumate, adesso l'obiettivo potrebbe essere Mattia Caldara. Il Venezia non avrebbe avuto problemi a prelevarlo dal Milan, ma i granata ancora non sono sicuri e ci stanno pensando, volendo prima definire l'uscita di Lyanco in direzione Bologna, che però non muoverà un passo finché non avrà ceduto Tomiyasu. Vagnati ha poi già in mente il sostituto del brasiliano con cittadinanza serba ed è German Pezzella. Il sudamericano ha infatti il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022.