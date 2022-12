Tuttosport: "Toro, occasioni dalla B: dopo Cheddira-Touré, occhi su Morutan e Bonfanti"

"Toro, occasioni dalla B: dopo Cheddira-Touré, occhi su Morutan e Bonfanti", titola Tuttosport. In un mercato nel quale la produzione di idee a basso costo e buona resa sarà fondamentale, considerata la minima circolazione di soldi, ecco che guardare con attenzione pure ai migliori profili della Serie B è importante ed il Torino si sta portando avanti. Per il centrocampo piace Idrissa Touré , in estate acquistato dal Pisa che lo aveva prelevato dalla Juve: costa sui 3 milioni. Poi c'è l'interesse per Walid Cheddira ma anche per il centravanti del Modena Nicholas Bonfanti. Infine Olimpiu Morutan: esterno offensivo che gioca a Pisa come Touré, ma che in nerazzurro è arrivato in prestito dal Galatasaray.