Il Corriere della Sera su Donnarumma e Conte: "Gigio via, Antonio quasi"

"Gigio via, Antonio quasi". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica in edicola nell'edizione odierna a Milan e Inter. Il portiere ha tirato la corda e i rossoneri hanno ingaggiato Maignan, il tecnico non convinto dal piano dei nerazzurri. Per Donnarumma ormai è asta con Juventus davanti a Barcellona e PSG. Posizioni distanti per Zhang e Conte: sarà divorzio?