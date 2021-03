Il festival di Lukaku. Corriere della Sera: "L'Inter cresce e vede lo scudetto"

Il Corriere della Sera sottolinea il solco ormai profondo scavato dall'Inter rispetto alla Juventus, ora a meno 10 punti. Resiste il Milan, con un ritardo di meno quattro. L'allungo nerazzurro è serio, e arriva grazie a un famelico Lukaku a cui bastano 32 secondi per realizzare il vantaggio col Genoa e mettersi in scia a Ronaldo. Straripante l'accoppiata con Lautaro: la migliore in A, infatti sono già 60 i gol realizzati. Bene Eriksen che con le sue geometrie ordina la squadra, ok anche Barella dalle incursioni facili. Solita solidità in difesa.