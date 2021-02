Il Lecce risale la china, la Serie A è ancora l'obiettivo: le aperture dei quotidiani

vedi letture

Torna a dare continuità di risultato il Lecce, che soffre contro il Cosenza ma riesce a centrare i tre punti, risalendo in classifica per provare a centrare l'immediata promozione in Serie A: 3-1 il finale di gara, con i salentini comunque costretti a rincorre il momentaneo vantaggio dei lupi calabresi.

Ed è di questo che si sono occupati i quotidiani, a cominciare da Tuttosport: "Anche il Lecce è da A. Ribaltato il Cosenza". Nel dettaglio: "Tre punti e seconda vittoria consecutiva in rimonta per il Lecce che, dopo l’1-1 ne primo tempo, nella ripresa riesce a passare in vantaggio col calcio di rigore procurato e trasformato da Mancosu e la rete della sicurezza concretizzata da Meccariello. Si interrompe, invece, dopo sei giornate la serie positiva del Cosenza che viene risucchiato nella parte bassa della classifica, ora la salvezza si fa complicata per Occhiuzzi".

"Il Lecce di rigore. Coda e Mancosu, Cosenza ribaltato", così il Corriere dello Sport, che sulla partita ha così parlato: "Il Lecce trova la prima vittoria dell’anno solare al ‘Via del mare’, scavalca in classifica la Spal e si porta a un punto da Cittadella e Chievo, ma deve faticare contro un Cosenza confermatosi squadra solida e ordinata, la cui resistenza è stata demolita da due calci di rigore, il secondo contestato dai silani".

Chiude La Gazzetta dello Sport: "Il Lecce va avanti. Cosenza ribaltato ma che fatica". Sulla partita: "Non inganni il risultato. Il Lecce vince per 3-1 ma il Cosenza, brillante nel primo tempo e in vantaggio con Gliozzi, non meritava un punteggio così pesante. Con le due reti su rigore di Coda, per l’1-1 dopo 45’, e Mancosu (contestata la decisione dell’arbitro Giua) e nel finale l’incornata di Meccariello, i giallorossi conquistano la prima vittoria al Via del Mare nel 2021 e sorpassano la Spal al settimo posto".