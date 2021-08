Il Napoli e la squalifica di Osimhen. Gazzetta: "I partenopei si appelleranno alla prova tv"

Le due giornate di squalifica non hanno sorpreso nessuno in casa Napoli, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due turni Victor Osimhen. Se il ricorso annunciato dal club dovesse essere respinto - si legge - allora Victor Osimhen oltre a saltare la prossima sfida contro il Genoa, resterà fuori anche nello scontro diretto contro la Juve. Il referto stilato dal signor Aureliano ha confermato l’ipotesi avanzata nell’immediato dopo partita: al centravanti è stata imputata la condotta violenta "per aver colpito, volontariamente, con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Il Napoli ha annunciato che farà ricorso, appellandosi alla prova televisiva per dimostrare che la condotta di Osimhen non è stata violenta. L’obiettivo, ovviamente, è quello di riavere a disposizione l’attaccante per la sfida contro la Juve.