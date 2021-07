Il weekend della SPAL: da Valoti a Tacopina, per un addio c'è un arrivo. Le aperture

Pare essere un weekend molto caldo quello che attende la SPAL, con il possibile passaggio di quote societarie a Joe Tacopina e l'addio del talentuoso Mattia Valoti, sempre più prossimo al Monza.

Dell questioni societarie se ne è occupata La Gazzetta dello Sport, che ha aperto così in merito: "Fumata bianca a un passo. Colombarini pronto a cedere". Nel dettaglio: "Ci siamo: la prossima settimana potrebbe essere proprio quella decisiva per il futuro della Spal. L’inizio dei sussurri che hanno una data precisa (6 giugno) potrebbero avere una conclusione davvero a breve. Da giorni gli uomini di fiducia di Joe Tacopina stanno esaminando la situazione patrimoniale della società della famiglia Colombarini. Per ammissione dei possibili acquirenti tutto è risultato molto chiaro, a tal punto che non paiono potersi profilare sorprese o intoppi. Sarà una Spal targata Usa".

Ma la nota va anche al mercato: "Colpo di Galliani. Valoti a Monza: gol e assist per Stroppa". Con il retroscena: "Mattia Valoti è sempre più vicino al Monza. Il 27enne centrocampista della Spal, che già nel mercato invernale era stato l’oggetto del desiderio dei brianzoli, sarà con molta probabilità un nuovo giocatore di Giovanni Stroppa nella prossima stagione. La trattativa tra le parti ha registrato l’accelerazione decisiva la scorsa notte, al termine dell’evento inaugurale del calciomercato a Rimini".

Spazio al mercato sul Corriere dello Sport: "Valoti va da Stroppa. Pronto un quadriennale al Monza per il gioiello della Spal". Con i brianzoli già attivissimi sul mercato: "Dopo aver concluso per la conferma del portiere Di Gregorio, il Monza ha raggiunto l’intesa con la Spal prendendo Mattia Valoti (27): il trequartista firmerà un contratto quadriennale. Altra operazione con i ferraresi, che già avevano girato D’Alessandro alla società brianzola a gennaio che sono sempre in attesa della svolta societaria con Tacopina e Clotet alle porte".

Chiude Tuttosport: "Monza, è in arrivo Valoti". "Monza, ormai ci siamo per l’arrivo dalla Spal di Mattia Valoti, 28 anni il 6 settembre: nell’ultimo incontro fra i due club si sono messe le basi per la cessione secca, senza contropartite per il centrocampista, impostosi come trequartista, nella passata stagione miglior marcatore della Spal con 11 reti. Spal che entro il fine settimana dovrebbe/potrebbe passare di mano, la famiglia Colombarini starebbe per accettare la proposta di Joe Tacopina , pronto a subentrare dopo aver raccolto la cifra necessaria da un pool di amici imprenditori statunitensi", la chiosa.