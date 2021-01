Insigne e il rigore sbagliato. Il Mattino: "Le lacrime e la difesa di Gattuso"

"Piangi, Lorenzo Insigne, sfogati pure. Piangi per quel rigore che hai sbagliato, per la finale con la Juventus persa anche per il tuo errore dal dischetto". Esordisce così quest'oggi Il Mattino, che poi precisa: "Non ha perso il Napoli solo per il tuo errore, perché solo chi tira non lo sbaglia". Tutta la squadra l'ha rincuorato mentre singhiozzava sul manto erboso del Mapei. Anche Gattuso, che davanti a tutti ha detto: "Non si senta responsabile, la sconfitta non è colpa di Lorenzo". Ingiusto dunque addossargli tutte le responsabilità, anche perché il capitano azzurro ha avuto il coraggio di farsi carico di un rigore così pesante. "Non sarà un risveglio facile - prosegue il quotidiano -. Sa già cosa dovrà sopportare. La solita litania del campione che non è mai campione vero". A dispetto di tutto, però, Insigne "è un leader vero". Anche se ieri non è riuscito a brillare. Ma l'aspetto positivo di questa stagione è che si gioca a un tale ritmo che domani è già un altro giorno, anche per Lorenzo.