Inter, in difesa si è rotto qualcosa. Tuttosport: "Troppo nervosismo"

Crisi difensiva in casa Inter, dove il trio garanzia formato da De Vrij, Skriniar e Bastoni non è più brillante come un tempo. La quintultima posizione nella speciale classifica dei gol subiti è specchio della situazione nerazzurra: hanno fatto peggio dell'Inter solo Verona, Monza, Cremonese e Sampdoria. Secondo l'analisi di Tuttosport, potrebbe essere la scia lasciata dalle voci di mercato ad aver condizionato le prestazioni dei tre pilastri difensivi. Il rendimento e il nervosismo di Bastoni è una spia di questo momento difficile: sembra che qualcosa si sia rotto.