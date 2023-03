Juventus, per Chiesa visita positiva alle ginocchia. Gazzetta: "Ora decide Max"

Buone notizie per quanto riguarda Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri il giocatore della Juventus è stato in Austria dal professor Christian Fink - il luminare delle ginocchia che lo aveva operato un anno fa al legamento crociato del ginocchio sinistro - ed è rientrato a Torino più sereno. Merito delle rassicurazioni di Fink, arrivate dopo i recenti fastidi al ginocchio destro e che rendono superflui ulteriori esami. Da valutare quindi il rientro di Chiesa: nelle prossime ore, infatti, ci sarà un colloquio tra il giocatore e il tecnico Allegri. Da questa chiacchierata emergerà se Chiesa giocherà già sabato in campionato contro il Verona, oppure martedì nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter.