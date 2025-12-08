Non solo Salah: Liverpool, anche Chiesa ed Endo esclusi dalla gara con l'Inter
TUTTO mercato WEB
Mohamed Salah non è l’unico calciatore escluso da Arne Slot in vista di Inter-Liverpool, gara in programma domani alle 21 a San Siro, nell’ambito della sesta giornata della League Phase di Champions League.
Nella lista dei calciatori convocati dall’allenatore dei Reds, e in viaggio in questi minuti per Milano, mancano infatti Federico Chiesa (che in questa Champions ha giocato tre partite, per un totale di 61 minuti) e Wataru Endo.
Alle 19.45 lo stesso Slot interverrà in conferenza stampa dal Meazza: inevitabilmente molte domande si concentreranno sul caso Salah, dopo l’intervista al vetriolo dell’egiziano e la sua conseguente esclusione dalla trasferta milanese, ma sarà l’occasione per chiarire anche le condizioni di Chiesa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile