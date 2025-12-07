Federico Chiesa può fare la differenza. Soprattutto se arrivasse a Roma

Gian Piero Gasperini lo ha chiesto a gran voce durante il mercato estivo, salvo poi non arrivare al risultato. Serviva un esterno sinistro che potesse rientrare sul destro, come spesso utilizza nel suo gioco. Lo ha fatto con il Papu Gomez, poi con Lookman, ancora prima con Iago Falque. Ecco perché se dovesse riuscire nell'impresa di regalarsi Federico Chiesa, con la regia del direttore sportivo Massara, potrebbe avere un jolly in più per la rincorsa ai propri obiettivi. Sì, c'è la Champions League che vorrebbero i Friedkin, ma anche un'Europa League che ha già vinto con l'Atalanta che, con la Roma, può non essere un miraggio. Soprattutto senza retrocessioni dalla CL.

Federico Chiesa potrebbe fare la differenza davvero. Perché dovrebbe giocare al top per ritrovare la Nazionale, dopo avere rifiutato nelle ultime settimane a causa di problemi fisici e della voglia di tornare protagonista con il Liverpool. Certo, poi c'è Arne Slot che deve decidere se metterlo in campo, come quando salva il risultato all'ultimo minuto, oppure lasciarlo in panchina, quando viene recuperato in Zona Cesarini.

Nelle scorse settimane c'è stato un sondaggio dei giallorossi. Anche del Napoli che, per la verità, in quel ruolo è abbastanza coperto. Va da sé che bisognerà aspettare gennaio per capire se il tecnico olandese darà il via libero al prestito dell'esterno. Le prossime gare potranno dare indizi importanti, soprattutto quando Salah andrà in Coppa d'Africa. Non dovesse giocare (mai) nemmeno in quel caso, ecco che la possibilità può diventare realtà.