Liverpool, Arne Slot può contare su Federico Chiesa per la partita col Brighton

Mentre a Liverpool tiene banco il caso Salah, Arne Slot recupera Federico Chiesa per la partita di domani contro il Brighton. L'attaccante italiano si è ristabilito dall'influenza che gli ha fatto perdere la trasferta di Milano. Non ci saranno invece per qualche settimana Cody Gakpo e Wataru Endo. Da valutare Alexander Isak, che ha ricevuto una botta contro l'Inter.

28 anni, Chiesa ha raccolto in questa stagione 15 presenze col Liverpool, segnando 2 reti e servendo 3 assist in tutte le competizioni. In Premier League non ha ancora giocato una partita da titolare.