Liverpool, Arne Slot può contare su Federico Chiesa per la partita col Brighton
Mentre a Liverpool tiene banco il caso Salah, Arne Slot recupera Federico Chiesa per la partita di domani contro il Brighton. L'attaccante italiano si è ristabilito dall'influenza che gli ha fatto perdere la trasferta di Milano. Non ci saranno invece per qualche settimana Cody Gakpo e Wataru Endo. Da valutare Alexander Isak, che ha ricevuto una botta contro l'Inter.
28 anni, Chiesa ha raccolto in questa stagione 15 presenze col Liverpool, segnando 2 reti e servendo 3 assist in tutte le competizioni. In Premier League non ha ancora giocato una partita da titolare.
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Juve Stabia-Empoli, Abate: "Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi"
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"